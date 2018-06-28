Samulaş ve Yeşilyurt Demir Çelik Myo Arasında İş Yeri Eğitimi Protokolü İmzalandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO) arasında iş yeri eğitimi protokolü imzalandı.

7033 sayılı Kanun kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibariyle meslek yüksekokullarında İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması Programı başlatılacak. Uygulamaya giren program sayesinde iş yeri eğitimine katılarak mezuniyet sonrası istihdam edilme hususunda ciddi bir avantaj yakalayacak olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmada Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'ta iş yeri eğitimlerinden faydalanabilmesi için protokol imzalandı. Protokol imza törenine SAMULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında SAMULAŞ'ta düzenlenecek işyeri eğitimlerinden Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi, Endüstriyel Kalıpçılık, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi programı öğrencileri faydalanacak. Protokol sonrası konuşma yapan Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, "Samsun Organize Sanayi(OSB) içerisinde kurulu olan Meslek Yüksekokulumuz Türkiye'de OSB içinde kurulu 8 okuldan biri. Teknik alt yapımızı güçlendirmek ve de nitelikli tekniker yetiştirmek maksadıyla Yükseköğretim Kurumundan yaklaşık 2 milyon TL'ye ulaşan Türkiye'nin en büyük ikinci finansal desteğini aldık. Bununla beraber 7033 sayılı Kanun gereği OSB firmalarıyla yapacağımız iş yeri eğitimi protokolleri doğrultusunda tüm eğitim öğretim programlarımızı yenileyip güncelledik. Artık iş yeri eğitimlerimizle öğrencilerimiz daha tecrübeli ve nitelikli mezun olabilecekler. Bu kapsamda ilk protokolümüzü de Büyükşehir Belediyemize ait toplu ulaşım şirketi SAMULAŞ ile imzaladık. Projemize destek veren Samsun Büyükşehir Belediyemize ve Samulaş A.Ş. Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum" dedi.

Protokol ile ilgili konuşan SAMULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümleri ile yapmış olduğumuz AR-GE-İnovasyon çalışmaları ve staj iş yeri oluşturma konusunda verdiğimiz destek ile beraber öğrencilerin meslek hayatına atılma süreçlerinde kendilerini iş ortamına hazırlamak için sürekli olarak gayret içerisinde bulunuyoruz. Bunun devamı ve destekçisi niteliğinde Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu ile imzaladığımız iş yeri eğitimi protokolü ile de bu desteğimiz devam ettireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN