SAMULAŞ'tan yerli üretim çağrısı

23.09.2019 11:55

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yeni Nesil Demiryolu Teknolojileri Konferası'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin (SAMULAŞ) yerlileştirme sunumu dikkat çekerken "Tekerlek Bandajı Projesi" ise büyük ilgi gördü.



Türkiye'deki kent içi raylı sistem işletmecileri, İstanbul'da düzenlenen Yeni Nesil Demiryolu Teknoloji Konferansı'nda bir araya geldi. Tramvaylar dahil raylı sistemde kullanılan parçaları yerlileştirme faaliyetlerini tüm süreçlerinde ön planda tutan SAMULAŞ'ı konferansta Genel Müdür Yardımcıları Ziya Kalafat ve Gökhan Beler temsil etti. Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat konferansta "yerlileştirme hareketinin sürdürülebilir olması için yapılması gerekenler" konulu bir sunum gerçekleştirdi.



"Stratejik ürün olsun"



İstanbul Ulaşım, Metro İzmir gibi raylı sistem işletmecilerinin yanı sıra ASELSAN ve TÜBİTAK temsilcilerinin de katıldığı konferansta SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat, "İşletmelerimizin en önemli giderlerinden olan sarf malzemelerinin ithal yerine yerli üretimden sağlanması maliyetleri oldukça aşağıya çekecektir. Bu yönde atılacak en önemli adım, bu tarz malzemelerin stratejik ürün kapsamına alınması olacaktır. Devletimizin özellikle KOSGEB aracılığıyla bu konuya eğilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.



Tekerlek bandajında yerli üretim



SAMULAŞ'ın en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturan tekerlek bandajı ile ilgili yapılan çalışmaları ve gelinen noktayı anlatan Kalafat, "Şehrimiz üniversitesi ile iş birliğine giderek, tersine mühendislik çalışmaları yaparak hayata geçirdiğimiz proje sonrasında tekerlek bandajının yerli üretimini sağladık. Bunun için Ankara'da anlaştığımız firmanın üretimini yaptığı tekerlek bandajları sayesinde SAMULAŞ olarak önemli bir katma değer oluşturduk" diye konuştu.



"Milyonlarca lira ülkede kalıyor"



Samsun'da, İtalyan ve Çin üretimlerinin yanı sıra yerli tramvayları da kullanmaya başladıklarını hatırlatan Kalafat, "Raylı sistem işletmecileri olarak bizler için en fazla maliyet oluşturan sarf malzemesi, tekerlek bandajı. Bunun için yurt dışından her yıl yaklaşık 20 milyon euroluk satın alma gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle bir an önce tekerlek bandajı üretimine geçmemiz gerekmektedir. Bu malzemenin yerli ve milli üretimini yaparak milyonlarca liramızın yurdumuzda kalmasını sağlamak zorundayız. SAMULAŞ olarak bu yönde önemli bir örnek teşkil ettiğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA