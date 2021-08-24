SAMULAŞ'tan öğrencilere 'online vize' kolaylığı

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş., yeni uygulamaya aldığı sistem sayesinde öğrencilere, kullandıkları Samkart'ların "vize" işlemini online yapma imkanı sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş., yeni uygulamaya aldığı sistem sayesinde öğrencilere, kullandıkları Samkart'ların "vize" işlemini online yapma imkanı sundu.

Kent içi toplu ulaşım şirketi SAMULAŞ A.Ş., yolcuların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle altyapı hazırlıklarını tamamlayan SAMULAŞ A.Ş., vizeleme ve bakiye yüklemede online sisteme geçti. Mayıs ayında denemeleri yapılan sistemi aktif hale getiren şirket, öğrencilerin hizmetine sundu.

İndirimli seyahat için 'Eğitim Samkart' kullanan öğrenciler, her yıl kişisel kartlarını güncelleştiriyor. 2021-2022 eğitim dönemi için kartını vizeletmek isteyen öğrenciler, bu işlemi artık şirketin başvuru merkezine müracaat etmeden de yapabilecek.

Yeni sisteme göre 'SAMULAŞ Mobil Uygulaması'nı telefonuna indirecek öğrencinin, "Aktif Öğrenci veya Aktif Çalışan" olduğu MEB ve YÖK üzerinden sorgulanacak. Böylelikle herhangi bir belge ibrazına gerek duyulmadan öğrenci vizeleme işlemini, uygulama adımlarını takip ederek online gerçekleştirebilecek.

Örgün eğitim görmeyeler yararlanamayacak

Online vizeleme hizmetinin kapsamıyla ilgili SAMULAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada örgün eğitim görmeyen öğrencilerin yeni sistemden yararlanamayacağı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açık İlköğretim, Açık Orta Öğretim, Açık Öğretim Fakültesi ve herhangi bir üniversitenin uzaktan eğitim programlarında eğitim gören öğrencileri bu hizmetten yararlanacaktır. Çıraklık okulları öğrencileri UKOME'nin 11.10.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararına göre; 30 yaş sınırı olduğundan bu gruptaki kullanıcıların kartlarına online vizeleme işlemi yapılamamaktadır. Örgün eğitim kategorisinde eğitim görmeyen öğrenciler, vizeleme işlemlerini Samkart Başvuru ve Danışma Merkezimizden yaptırmaları gerekmektedir."

Bakiye de online yüklenebilecek

Bakiye yükleme işleminin de online yapılabileceğini duyuran SAMULAŞ A.Ş., "Kullanıcının herhangi bir bayi ya da otomatik ödeme cihazına ulaşmasını gerektirmeden kurumumuzun web sitesi 'Online İşlemler' sayfasından veya mobil uygulamamızdaki 'Ulaşım Kartlarım' alanından ulaşım kartına online bakiye yükleme imkanı sunuldu. Web sitesi veya mobil uygulama üzerinden online yükleme adımları tamamlandıktan sonra yüklenen tutar, mobil uygulama üzerinde 'Bekleyen Bakiye' olarak görünecektir. Online yükleme işleminin son adımı kartın kullanılmasıdır. Online yüklemelerde mobil hesapta 'Bekleyen Bakiye' olarak görünen tutarın ulaşım kartına aktarılması için kartın HRS turnikelerine veya otobüs validatörlerine okutulması yani kullanılması gerekir. Kart kullanılmadığı sürece yüklenen tutar hesapta 'Bekleyen Bakiye' olarak görüntülenecek. Online bakiye yüklemelerinde 0-50 TL arası yüklemeler için işlem başına 1,00 TL, 50 TL ve üzeri için 2,00 TL bankalar arası transfer ücretlendirmesinden kaynaklı kesinti olacak" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı