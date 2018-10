SAMULAŞ'ta toplu sözleşme sevinci

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Beleyesi SAMULAŞ A.Ş. ile Türk-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

2018 Mayıs ayında Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A. Ş. ile Demiryolu-İş Sendikası arasında başlayan toplu iş sözleşmesi mutabakat görüşmelerinde 5 farklı toplantı düzenlendi. Son olarak 23 Ekim'de Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in de katıldığı görüşmede toplam 68 madde üzerinde mutabakat sağlandı. Sağlanan mutabakatın ardından SAMULAŞ A.Ş. ile Demiryolu-İş Sendikası arasında 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmza töreninden önce konuşan Başkan Zihni Şahin, her zaman işçilerin yanında olduklarını ve sonuna kadar haklarını savunacaklarını söyledi.

Başkan Şahin: "Her zaman işçinin yanındayız"

Sorumluluğunu yerine getiren her işçinin arkasında olduklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Türkiye, çok büyük badirelerden geçti. Eğer ki devletimiz olmasa ne sendikamız olur ne de belediyemizin bir anlamı olur. Hiçbir şeyin anlamı olmaz. Öncelikle devletin güçlü olması lazım. Devleti yaşatmak zorundayız. Devletimiz de milletimizi yaşatmak için var. Karşılıklı olarak devletin güçlü olması milletimizin de güçlü olmasına vesile olacaktır. O bakımdan burada da sendika görüşmelerimiz devam etti. Belediyemiz güçlü olmasaydı sendika, belediye ve sizlerin bu hakları almanız hiç mümkün değildi. O bakımdan belediye de SAMULAŞ da sizler de güçlü olacaksınız. Biz nasıl sorumluluğumuzu yerine getiriyorsak, çalışan arkadaşlarımız da sorumluluklarını yerine getirecekler. Çünkü sendikalar da görevini yapmayan işçilerin yanında olmazlar. Ben de olmam. Her şeyden önce adaletli olacağız. Herkes de eve getirdiği parayı helalinden kazanacak. Helalinden kazanılmayan paranın kimseye faydası olmaz. Sizler sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz, biz de her zaman sizin yanınızda olacağız. İş sözleşmeniz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne gösterdikleri incelikten dolayı teşekkür eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Başkanımız Zihni Şahin ve ekip arkadaşlarıyla yeni tanıştım. Bizi çok iyi karşıladılar. Görüşmelerimiz gayet olumlu geçti. Daha sonra mutabakata baktığımızda anlaştığımız zammın daha üzerinde bir fiyat görünce çok sevindik. İşçilerimizin hakkını savunan ve adaletli davranan Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

SAMULAŞ A. Ş. ile Demiryolu-İş Sendikası arasında 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinden daha yüksek bir zam veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Zihni Şahin'e teşekkür etti.