Samuel Tetteh Adanaspor'da
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Samuel Tetteh Adanaspor'da

Samuel Tetteh Adanaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ganalı oyuncu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Ganalı oyuncu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Adanaspor, kadrosuna forvet hattından bir oyuncu ekledi. Turuncu-beyazlı ekip, Red Bull Salzburg'da forma giyen 24 yaşındaki Ganalı forvet oyuncusu Samuel Tetteh'i kadrosuna kattı. Adanspor taraftarlara yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bildirdi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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