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Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu.

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını duyurdu.

Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Eto'o, "Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığımı duyurmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu kararımı Kamerun sevgimden ve futbola olan tutkumdan dolayı verdim" dedi.

Futbol kariyerinde Barcelona, Real Madrid, Inter ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında oynayan Kamerunlu eski futbolcu, Türkiye'de de Antalyaspor ve Konyaspor'da da forma giydi. - İSTANBUL

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Haber: Samuel Eto'o, Kamerun Futbol Federasyonu başkanlığına aday - Haberler Spor
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