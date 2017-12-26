Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi İstiyor

Sarı-lacivertliler bu sezon belki gol yollarında sıkıntı yaşamıyor ancak bunu daha çok orta saha ve defans oyuncularına borçlu. Hücum hattını henüz devreye sokamayan Kanarya, sorunu transferle çözmeye kararlı. Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmayı düşündüğü isim ise Samuel Eto'o...

Antalyaspor'da eski başkan Ali Şafak Öztürk'le yakın bağı olan Kamerunlu yıldız, seçim kararı sonrası ayrılığı kafasına koymuştu. Eto'o'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği Afrika basınının da ilgisini çekiyor. Abidjantv'nin haberine göre Kamerunlu yıldızın rotası Fenerbahçe olacak.

'TÜRKİYE'DE KALACAK'

Afrika basınında yer alan haberde Samuel Eto'o'ya dünyanın dört bir yanından teklif geldiği vurgulandı. 36 yaşındaki oyuncu, yıldızının parladığı Mallorca'nun ilgisine olumlu yaklaşıyor ancak hala daha üst düzey performans sergileyebileceğini de düşünüyor.

Bu sebeple Mallorca'yı geri planda tutuyor. ABD ve Çin'den gelen astronomik tekliflere de bu sebeple 'evet' demiyor. Abidjantv'nin haberde paylaştığı detaylara göre Eto'o'nun aklı Fenerbahçe'de. Tecrübeli forvetin, devre arasında Antalyaspor'dan ayrılacağı ve rotasının Fenerbahçe olacağı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimle Eto'o arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ifade edildi. (Fotomaç)