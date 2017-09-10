Samuel Eto, Cimbom'un Frenine Bastı!

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Antalyaspor ve Galatasaray 1-1 birliktee kaldı.





Ligin ilk 3 haftasından galibiyetle ayrılan sarı kırmızıı ekip, ilk 3 haftada 2 birliktelik, 1 yenilgi alan Antalyaspor karşısında pozisyon bulmakta zorlandı.



Antalyaspor'un baskılı futboluna rağmen Bafetimbi Gomis ile 34. dakikada golü bulan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstünükle tamamladı.







Geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan ev sahibi Antalyaspor, 82. dakikada Charles'ın asistinde kafa vuruşunu yapan Samuel Eto'o'nun golüyle 1-1'lik birlikteliği yakaladı.







Kalan anlarda diğer gol olmayınca mücadele 1-1'lik birliktelikle sona erdi. Antalyaspor puanını 3 yaparken Galatasaray 10 puanla averaj farkıyla Beşiktaş'ın üstünde zirvede yer almaya devam etti.







Sarı kırmızılı ekip gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı ağırkerken Antalyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.