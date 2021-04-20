Samudio'dan ölen takım arkadaşı Abrahun'a duygulandıran vefa
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Samudio'dan ölen takım arkadaşı Abrahun'a duygulandıran vefa

Samudio'dan ölen takım arkadaşı Abrahun'a duygulandıran vefa
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

3'lük skorla mağlup eden Çaykur Rizespor'da 73. dakikada takımını 4. golünü atan Samudio hayatını kaybeden takım arkadaşı Abrahun'un fotoğrafına koştu.

3'lük skorla mağlup eden Çaykur Rizespor'da 73. dakikada takımını 4. golünü atan Samudio hayatını kaybeden takım arkadaşı Abrahun'un fotoğrafına koştu.

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 mağlup etti. Karşılaşmanın 73. dakikasında orta sahada topla buluşan Baiano topu ceza sahasına kadar sürmeyi başararak ceza sahası içinden pasını Samudio'ya verdi ve Samudio'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Golü atan Samudio, yakalandığı mide kanseri nedeniyle 2 Aralık 2020 tarihinde hayatını kaybeden takım arkadaşı Muhammed Abrahun'un üzerinde 'Dünyada bir eksik, cennette bir fazlayız' yazılı fotoğraflı pankartına koştu. Pankartı öpen Samudio attığı golü merhum takım arkadaşı Abrahun'a hediye etti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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