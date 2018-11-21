Şamua'lar Sürü Halinde Görüntülendi

Tunceli'de 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağında karda yiyecek aramaya çıkan Şamua olarak bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Şubesi ile Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK)'a bağlı 8 dağcı, Munzur Dağının zirvesine 4,5 saat süren tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar, tırmanış sırasında sürü halinde yiyecek aramaya çıkan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerini de gördü. Dağcılardan Özgür Aydoğdu'da sürü halinde dağ keçilerini fotoğrafladı. Dağcılar, keyifli geçen tırmanış sırasında sürü halindeki şamualara rastlamanın kendilerine ayrıca mutlu ettiğini söyledi. Öteyandan dağcılar, 3 bin rakımın üzerinde keşfettikleri iki yeni zirveye "Şamua 1" ve "Şamua 2" ismini verdi.

(Ercan Topaç/İHA)