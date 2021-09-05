SAMÜ'ye TEKNOFEST'te 2 ödül
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SAMÜ'ye TEKNOFEST'te 2 ödül

SAMÜ'ye TEKNOFEST'te 2 ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Üniversitesi Elektrikli Araç Takımı (SAMÜELAR) TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 2 ödül kazandı.

Samsun Üniversitesi Elektrikli Araç Takımı (SAMÜELAR) TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda 2 ödül kazandı.

TEKNOFEST 2021 kapsamında Kocaeli Körfez Pisti'nde düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada Samsun Üniversitesi Elektrikli Araç Takımı 2 ödül kazandı. Kurul Özel Ödülü'ne layık görülen SAMÜELAR takımı, verimlilik dalında da 2.'lik kazandı. Takım ödülünü TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Fatih Kacır'dan aldı.

Takımı getirdikleri başarı için tebrik eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'nda Kurul Özel Ödülü ve Verimlilik 2.'liği kazanan Samsun Üniversitesi Elektrikli Araç Takımını (SAMÜELAR) ve takım danışmanı değerli hocamız Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Soylu'yu en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Oldukça mütevazi şartlarda ve mütevazi bütçeyle bu başarıyı bizlere yaşatan bu gençlerle ancak gurur duyulur. Hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

(İHA)

SAMÜ'ye TEKNOFEST'te 2 ödül
SAMÜ'ye TEKNOFEST'te 2 ödül
SAMÜ'ye TEKNOFEST'te 2 ödül
SAMÜ'ye TEKNOFEST'te 2 ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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