Samsunsporlu taraftarlardan İzmir'e yardım kampanyası
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Samsunsporlu taraftarlardan İzmir'e yardım kampanyası

04.11.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:12
Samsunsporlu taraftarlardan İzmir'e yardım kampanyası

Samsunspor'un sosyal projeleriyle öne çıkan taraftar derneklerinden Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrasında yardım kampanyası başlattı.

Samsunspor'un sosyal projeleriyle öne çıkan taraftar derneklerinden Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrasında yardım kampanyası başlattı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 100'den fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, yüzlerce vatandaş da yaralanmıştı. Birçok bina depremden zarar görürken, bazı vatandaşlar da evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Tüm Türkiye'den İzmir'e yardım kampanyaları başlatılırken, Samsunspor taraftarları da İzmir'deki deprem felaketine sessiz kalmadı. Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği, depremzedelere ulaşması için yardım kampanyası başlattı.

Yapılan yardım kampanyası hakkında bilgi veren Forza Samsun ve Üniversiteli Samsunsporlular Derneği basın sözcüsü Onur Emirza, şunları söyledi:

"Yapacağınız yardımlar Ayda bebeğin annesini, İdil'in kardeşini, tribüncü dostlarımızdan Ali Çağın Kaygusuz'u ve onlarcasını geri getirmeyecek. Bunun bilincindeyiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bununla beraber depremde evleri hasar görmüş yüzlerce yurttaşımız soğuk kış günlerinin getirdiği zorluklarla karşı karşıya. Samsun halkı olarak yurttaşlarımızın yaralarını hafifletmek görevimizdir. İzmirli dostlarımızın yaralarına merhem olabilmek adına 6 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar derneğimize erzakları teslim edebilirsiniz. Başta Samsun halkı ve Samsunsporlu taraftarlar olmak üzere şehrimizde bulunan dernekler, fabrikalar, markalar, belediyeler ve iş adamlarından ellerinden gelen fedakarlığı göstermelerini istiyoruz. Çarşamba gününden itibaren yardımlarınızı derneğe teslim edebilirsiniz." - SAMSUN

Samsunsporlu taraftarlardan İzmir'e yardım kampanyası
Samsunsporlu taraftarlardan İzmir'e yardım kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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