Samsunsporlu Oğuz Gürbulak: Hedefimiz şampiyonluk TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Oğuz Gürbulak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Oğuz Gürbulak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Yılport Samsunspor'un 27 yaşındaki orta sahası Oğuz Gürbulak, geçen sezon pandemi nedeniyle şampiyonluklarını doyasıya kutlayamadıklarını belirterek, önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Kamp çalışmalarının güzel geçtiğini belirten Gürbulak, "20 Temmuz'da kampa Bolu'nun Gerede ilçesinde başladık. Birinci etap kampını çok güzel geçirdik. Otelde bizden başka kalanların olmaması bizim için güzel. İkinci etap kampına da 4 Ağustos tarihinde başladık. Genelde çift idman yapıyoruz. Takım olarak çok istekli ve arzulu bir şekilde çalışıyoruz. Sezon başı kampları takımlar için çok önemli ve biz de bunun bilincindeyiz. Bu tür kampları çok iyi değerlendirip sakatlık falan olmadan güzel bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Yeni gelen ve gelecek olan transferlerin takıma çabuk uyum sağlayacağını ifade eden Oğuz Gürbulak, "Yeni gelen transferlerle uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen sene Ertuğrul Sağlam hocamız geldikten sonra yakaladığımız takımdaşlık ve arkadaşlık üst düzeyde. Yeni gelen arkadaşlarımız var ve gelecek olanlar da var. Onları da aramıza en hızlı şekilde katacağımıza inanıyorum. Bence yeni gelenler için bizim takım bir fırsat. Çünkü bu takımda öyle bir takımdaşlık ve arkadaşlık olduğu için onların da çok çabuk uyum sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.Yapılan transferlerle birlikte forma için oluşacak rekabet ortamının takım için iyi olacağının altını çizen Gürbulak, "Rekabet ortamı olması takım için güzel bir şey. Yeni gelen isimlerle biz forma savaşı içerisine gireceğiz. Tabii ki hocamızın takdiri ile hak eden oynayacak ama bunların hepsi takıma katkı vermek için. Bunun da takıma menfaatine olduğunu düşünüyorum. Gelen ve gelecek olan oyuncular bence bize büyük katkılar sağlayacak. İnşallah biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız" dedi.'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'Takım olarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Oğuz Gürbulak, "Geçen sezon pandemi nedeniyle şampiyonluğumuzu doyasıya kutlayamadık. Buruk bir sevinç yaşadık. Önümüzdeki sezon bu sevinci doyasıya yaşamak için TFF 1. Lig'de hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bu hedefi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sezon Samsunspor'u hak ettiği yere yani Süper Lig'e çıkaracağız" ifadelerini kullandı.Kamptaki kendi performansını da değerlendiren Gürbulak, "Ben çalışmayı seven bir insanım. Kamp dönemlerinde de elimizden geldiğince de hocalarımızla birlikte en iyi şekilde çalışıyoruz. İnşallah yeni sezonda bunun karşılığını alırız. Onun için burası önemli bir hazırlık. O yüzden burayı iyi değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah yeni sezonda takıma vereceğim katkıyla bu emeğimizi ödüllendireceğimize inanıyorum. İdmanlar dışında takımda herkes birbiriyle oturup, sohbet ediyor. Bu açıdan da kampların çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımlarda bu tür arkadaşlıklar çok önemli. Herkes burada birbirini seviyor. İnşallah bunun ödülünü sezon sonunda şampiyonluk olarak alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA