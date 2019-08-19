Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor A Futbol Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık taramasından geçti.

19.08.2019 15:32
Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Samsunspor A Futbol Takımı oyuncuları, VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık taramasından geçti.

Samsunspor A Futbol Takımı oyuncularından kaleci Ahmet Altın, Okan Dernek, Samet Asatekin, İlyas Kubilay Yavuz, kaleci Nurullah Aslan ve Samed Hakan Kılıç'ın VM Medical Park Samsun Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldı.

Kontrolde eko-efor testine tabi tutulan futbolculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları gerçekleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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