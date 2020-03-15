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Samsunspor, Zonguldak, Spor

Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından

- Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından Ertuğrul Sağlam: "Taraftarımız olmadan tatsız ve tuzsuz bir karşılaşma oynadık" Tahsin Erdenerin: "Yavan bir maç geçti" TFF 2. Lig Beyaz Grup Samsunspor-Zongulduk Kömürspor mücadelesi sonrası 2 takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

15.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:10
Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından

- Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından

Ertuğrul Sağlam: "Taraftarımız olmadan tatsız ve tuzsuz bir karşılaşma oynadık"

Tahsin Erdenerin: "Yavan bir maç geçti"

SAMSUN - TFF 2. Lig Beyaz Grup Samsunspor-Zongulduk Kömürspor mücadelesi sonrası 2 takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Samsunspor sahasında ağırladığı Zonguldak Kömürspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkardı ve en yakın rakibi Manisa FK ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Karşılaşmanın adından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve Zonguldak Kömürspor Teknik Sorumlusu Tahsin Erdenerin maçı değerlendirdi.

Ertuğrul Sağlam: "Taraftarımız olmadan tatsız ve tuzsuz bir karşılaşma oynadık"

Taraftarsız bir maçtan galip ayrıldıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Futbolun keyfi taraftarla ortaya çıkıyor. Bugün açıkçası taraftarımız olmadan tatsız ve tuzsuz bir karşılaşma oynadık. Hayatın da bazı doğru ve gerçekleri var. Onlarla da yüz yüzeyiz. Ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntılı süreçte her kesimden insanın alabileceği en üst seviyede sorumluluk alması gerekiyor. Bu sıkıntılı ortamdan kurtulmak adına bunlar gerekli. İnsan sağlığı, kazanılacak bir galibiyetten, yaşanacak şampiyonluktan ve alınacak bir kupadan çok daha önemlidir. Biz de bugün ülkemizin yaşadığı bu süreçte yapmamız gerekenin en iyisini elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Taraftarımız yoktu ama bir şekilde kazanmayı bildik. Özellikle 2. yarı ortaya koyduğumuz oyunla ve futbolun doğrularıyla galip geldik. Böylece galibiyet serimizi 12 maça çıkarttık. Bunun keyfini yaşıyoruz. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi artık kalan 6 haftada bizi şampiyon yapmak için gereken puanları almak için bir sonraki maç olan Hacettepe maçını yarından itibaren yaşamaya başlayacağız. İnşallah o maçı da kazanarak, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

Tahsin Erdenerin: "Yavan bir maç geçti"

Seyircisiz maçın zevksiz ve yavan olduğunu söyleyen Zonguldak Kömürspor'da Teknik Sorumlu Tahsin Erdenerin ise, şunları söyledi:

"Seyircisiz bir maç oynadık. Yavan bir maç geçti. Bu maçta seyirci olsaydı daha istekli ve daha arzulu bir maç olurdu. Federasyonumuz ve devletimiz bu kararı verdiler. Bence yanlış bir karardı. Seyircisiz futbol olmaz. Ben bunun kanısındayım. Sağlık bakımından da bunları yapmak zorundayız. Bundan sonraki maçlar için daha hayırlısı olur inşallah. Bundan sonraki maçlar için Samsunspor'a başarılar diliyorum."

Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından

Kaynak: İHA

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Samsunspor - Zonguldak Kömürspor maçının adından

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