Samsunspor yıldız futbolcu ile sözleşme imzaladı Freddy Plumain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Freddy Plumain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Samsunspor'da imza töreni düzenlendi. Yıldırım Tower'da yapılan imza törenine 25 yaşındaki oyuncu Ange-Freddy Plumain'in yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal katıldı.

Ange-Freddy Plumain geçen sezon Beitar Jerusalem takımında 35 maça çıkıp, 7 gol atmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İHA