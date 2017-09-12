Samsunspor Yeni Transferlerini Tanıttı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosuna kattığı yeni transferler Jonathan Ayite ve Samed Kılıç için tanıtım toplantısı düzenledi.



Transferin hızlı takımlarından Samsunspor, kadrosuna kattığı son 2 transferi için tanıtım toplantısı yaptı. Nuri Asan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreni ve tanıtım toplantısında Jonathan Ayite ve Samed Kılıç kendilerini 2 yıllığına kırmızı-beyazlılara bağlayan temsili imzayı attılar.



Transfer için çok çaba harcadıklarının altını çizen Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, "Biz kulüp olarak ve yönetim olarak elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Bu dönemde transferler için oldukça yoğun bir şekilde çalıştık. Ayite ve Samed'in takımımıza çok faydalı olacağını inanıyorum. Ayite zaten bu ligde kendini ispatlamış bir kardeşimiz. İnşallah diğer arkadaşlarla beraber futbol camiası olarak başarılı olacağız. Başlangıçta bir takım sorunlar olabilir. Bu çok doğal. Futbolcular ve biz elimizden geleni yaparak takımı hak ettiği yerlere taşıyacağız" dedi.



Ayite: "Ligin en iyi takımlarından birine geldim"



Samsunspor'un son dakika transferlerinden 32 yaşındaki santrfor Jonathan Ayite, "Tüm yakınlarım ile birlikte Samsun'a gelmeyi düşündüm. TFF 1. Lig takımlarından en iyilerinden birisine geldim. Geçmişte burada oynadığım maçlardaki ambiyansı çok beğendim. İnşallah hedeflerimize ulaşırız, Süper Lig'e çıkarız. Samsunspor zaten şehir olarak, stat olarak, tesis olarak ve camia olarak Süper Lig'i hak eden bir kulüp" diye konuştu.



Samed Kılıç: "İnşallah hedeflerimizi başarabiliriz"



Samsunspor'un Fransa'dan transfer ettiği genç yetenek 21 yaşındaki Samed Kılıç, "Ben de diğer bütün arkadaşlarım gibi takıma fayda sağlamak için buraya geldim. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkarız. Samsunspor, çok büyük bir takım. Gelmeden önce, hocayla ve başkanla konuştum. Hedefleri ve projeyi beğendim. Güzel ve yeni bir takım kuruldu. İnşallah hedeflerimizi başarabiliriz" şeklinde konuştu.



Yeni transferler, imza törenin ardından takımla beraber ilk antrenmanlarına çıktılar. - SAMSUN