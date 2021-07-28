Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bolu kampında yaptığı çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bolu kampında yaptığı çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyor.

Gerede ilçesinde kampta bulunan Samsun ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ayak tenisi ve esneme hareketlerinin ardından sona erdi.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaparken Burak Elmas'a teşekkür etti
Türk futbolu Genel Kurul'da karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaparken Burak Elmas'a teşekkür etti
TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç bombaladı! Gözlerinin içine bakarak 'Ahlaksızlar' dedi
TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç bombaladı! Gözlerinin içine bakarak "Ahlaksızlar" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Derya Uluğ Fatma Girik İrem Derici
Spor Muslera Aytaç Kara Burak Elmas Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:28:38. #1.15#

title