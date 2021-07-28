Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bolu kampında yaptığı çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bolu kampında yaptığı çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyor.
Gerede ilçesinde kampta bulunan Samsun ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, ayak tenisi ve esneme hareketlerinin ardından sona erdi.
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder