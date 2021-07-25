Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
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Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Samsun ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, ayak tenisi ve esneme hareketlerinin ardından sona erdi.

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Altıparmak, gazetecilere, kampın çok güzel ortamda başladığını belirterek, "İlk etap kampımızda kuvvete dayalı antrenmanlar yapmıştık. Burayı daha çok taktik ve hazırlık maçlarıyla geçireceğiz. Yavaş yavaş takımımız da oluşmaya başladı. Gelen ve giden oyuncular oldu. Son 1-2 transferimiz var. Onlar da aramıza katıldıktan sonra tam kadro halinde çalışacağız." dedi.

Hazırlık maçlarının durumlarını görme açısından önemli olduğunu vurgulayan Altıparmak, "Şu anda önümüzde 1 ay gibi bir süre var. Bu süreyi çok iyi değerlendirip içeride oynayacağımız Balıkesirspor maçına kadar hazır olacağız. İnşallah sezon sonunda istediğimiz şampiyonluk için startımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Altıparmak, bu sezonun geçen sezona göre çok daha zor geçeceğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Geçen sezon 'fırsat ligi' gibi geçti. Lig kurulduğundan beri ilk defa böyle bir şey oldu. Samsunspor olarak şampiyonluğu son anda kaybettik. Bu sene daha fazla takım var. Özelikle düşen takımlar ve çıkan takımların hepsi şampiyonluğa oynayan takım kuruyorlar. Biz de bunların içinde olan takımız. Bu sene çok daha zevkli bir lig olacak. Göründüğü kadarıyla direkt şampiyonluğa oynayan 7-8 takım var ama önemli olan kurduğunuz kadro değil, sahada yaptığımız işler olacak."

"Aynı inanç ve hırsla devam ediyoruz"

Geçen sezon şampiyonluğu son anda kaybettiklerine dikkati çeken Altıparmak, "Ama bu sene aynı inanç ve hırsla tekrar devam ediyoruz. Takımımızı tekrar oluşturduk. Geçen seneden kalan, yeni gelen oyuncularla birlik ve beraberliği biraz daha pekiştirerek sahada olacağız. İnşallah sezon sonunda şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, daha önce çalıştırdığı pek çok takımı şampiyon yaparak bir üst lige çıkardığını anımsatarak, "Çalıştırdığım her takımı Süper Lig'e çıkartmam, üzerimde baskı oluşturmuyor, aksine rakiplerde oluşturuyor olabilir. Daha önce bu işi fazlasıyla yaptık. Samsunspor'da da inşallah bunu yaparak Süper Lig'e çıkartacağız. Tek amacımız, Samsunspor'u hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkarmak." şeklinde konuştu.

Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor
Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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