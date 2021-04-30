Samsunspor yarın, ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk edecek
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Samsunspor yarın, ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk edecek

Samsunspor yarın, ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Yılport Samsunspor, yarın sahasında ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Yılport Samsunspor, yarın sahasında ligden düşmesi kesinleşen Ankaraspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka yarın saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 64 puanı paylaşan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından averajla üçüncü sırada yer alan Yılport Samsunspor, son 4 haftada 3 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Son 2 haftada direkt Süper Lig'e yükselme hedefinden uzaklaşmak istemeyen kırmızı-beyazlı ekip, Ankaraspor maçını kazanarak Giresunspor ile Adana Demirspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Samsunspor'da sakatlığı devam eden Tomane, Ankaraspor maçı kadrosunda yer almıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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