Samsunspor, yarın Bursaspor'u konuk edecek
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
Ligin ikinci devresinde çıkışa geçen Yılport Samsunspor, son 3 haftada Balıkesirspor'u deplasmanda 2-0, sahasında Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti, deplasmanda ise Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalarak 7 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor'u da yenerek play-off hedefi doğrultusunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Transferin son gününde kadrosunu gurbetçi oyuncu Ensar Arslan ve Kongolu Joel Kayamba ile güçlendiren kırmızı-beyazlı ekipte, yeni transfer Junior Tallo sakatlığı nedeniyle Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Ali Ülgen'in cezası ise geçen hafta tamamlandı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Yiğit Arslan yönetecek.