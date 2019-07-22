Samsunspor Yalçın Kılınç'ı transfer etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nden Yalçın Kılınç'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Samsunspor, defans oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, takımı güçlendirmek adına yedinci transferi yaptıklarını belirtti.

Lider yapıda, şampiyonluklar yaşamış bir oyuncuyla imza atmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Aztopal, şunları kaydetti:

"Yalçın Kılınç kardeşimizle 3 yıllık bir sözleşme imzalıyoruz. Kendisi hem bu ligde hem de bir üst ligde şampiyonluklar yaşamış lider bir oyuncu. Çok farklı kulüplerden kendisine talep geldiğini biliyoruz. Fakat o bu aşamada Samsunspor ile yollarını birleştirmek istedi. Bugün bizim adımıza keyifli bir gün. Hocamızın da bizlerin de çok istediği bir oyuncu. Keyifli ve mutlu bir gün yaşıyoruz. Yalçın kardeşimize, 'aramıza hoş geldin' diyoruz."

Samsunspor'da olmaktan mutlu olduğunu ve takımı layık olduğu Süper Lig'e taşıyacaklarını vurgulayan Yalçın Kılınç ise şunları aktardı:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten istendiğimin farkındayım. O da beni motive ediyor. İnşallah biz de elimizden geleni yapacağız ve Samsunspor'u layık olduğu yere taşıyacağız. Samsunspor daha iyi yerleri hak ediyor. Taraftarımız her zaman yanımızda olsun. Taraftarın gücü camianın gücüdür. Onlar tribünleri doldursun, biz de onlara layık oyuncular olmaya çalışacağız. Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız."

Konuşmanın ardından deneyimli oyuncu, 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: AA