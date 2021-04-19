Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı

Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları da yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor ile Bursaspor arasında oynanan maçın 26. dakikasında iki takım futbolcuları da yedek kulübesi önüne gelerek oruçlarını açtı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Samsunspor sahasında Bursaspor'u ağırladı. Samsun'da oynanan maçın 26. dakikasında faul pozisyonunun ardından oyunun durmasını fırsat bilen iki takımın futbolcuları, yedek kulübelerinin önüne gelerek oruçlarını açtılar. Karşılaşmada ayrıca yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra tribünde bulunan görevliler ve diğer yetkililer de oruçlarını bulundukları yerde açtı.

Süper Lig mücadelesi veren Samsunspor maçın ilk 45 dakikasını 2-0'lık üstünlükle noktaladı. - SAMSUN

Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı
Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye takımları Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Avrupa Süper Ligi hakkında TFF'nin açıklaması nedir?
Türkiye takımları Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı? Avrupa Süper Ligi hakkında TFF'nin açıklaması nedir?
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Avrupa'nın önde gelen futbol federasyonlarının ardından TFF'den de Avrupa Süper Ligi'ne yönelik sert açıklama geldi
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Elit hakemlerin düdük çalacağı Avrupa Süper Ligi'nde Cüneyt Çakır'ın da olacağı konuşuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Nur Sürer Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsunspor ve Bursasporlu futbolcular 26. dakikada oruçlarını açtı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 20:32:15. #1.15#

title