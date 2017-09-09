Samsunspor ve Bş.bld. Erzurumspor İlk Randevularına Çıkacak

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Rize'de karşılaşacak olan Bş.Bld. Erzurumspor ve Samsunspor, tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.



İlk defa karşı karşıya gelecek 2 takım da yeni sezona Süper Lig parolasıyla girdi. Birçok transfer yapan iki takım da ilk 3 haftada 4 puan toplayabildi. Samsunspor, ilk hafta oynadığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile sahasında 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yendi. 3. haftada ise sahasında Adana Demirspor'a 1-0 kaybetti. Bş.Bld. Erzurumspor da ilk hafta deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. 2. haftada sahasında Balıkesirspor'u 4-3 yenen Dadaşlar, 3. haftada Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.



Pazar günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek. - SAMSUN