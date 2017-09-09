Samsunspor ve Bş.bld. Erzurumspor İlk Randevularına Çıkacak
TFF 1. Lig’in 4. haftasında Rize’de karşılaşacak olan Bş.Bld. Erzurumspor ve Samsunspor, tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Rize'de karşılaşacak olan Bş.Bld. Erzurumspor ve Samsunspor, tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak.
İlk defa karşı karşıya gelecek 2 takım da yeni sezona Süper Lig parolasıyla girdi. Birçok transfer yapan iki takım da ilk 3 haftada 4 puan toplayabildi. Samsunspor, ilk hafta oynadığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile sahasında 0-0 berabere kalırken, deplasmanda Manisaspor'u 1-0 yendi. 3. haftada ise sahasında Adana Demirspor'a 1-0 kaybetti. Bş.Bld. Erzurumspor da ilk hafta deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. 2. haftada sahasında Balıkesirspor'u 4-3 yenen Dadaşlar, 3. haftada Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Pazar günü saat 17.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek. - SAMSUN