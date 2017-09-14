Samsunspor'un Yeni Stadının 'Çim' Bakımı Sürüyor

SAMSUN'un Yeni 19 Mayıs Stadı'nın mantar ve nemden zarar gören çimleri, milli arada bakıma alındı. Eskisinden daha iyi noktaya getirilen zemin, Cumartesi oynanacak Altınordu maçına hazırlanıyor.



Samsunspor'un bu sezon başından itibaren maçlarını oynadığı yeni 19 Mayıs Stadı'nın çimleri milli ara nedeniyle bakıma alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve 145 milyon TL'ye mal olacak 33 bin 919 seyirci kapasiteli stadyumun ilk resmi açılışı Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçıyla yapıldı. Öncesinde 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının açılış törenine ev sahipliği yapan stadın çimleri büyük zarar gördü.



Özellikle olimpiyat oyunları açılışında sahaya konulan platform nedeniyle mantar hastalığı vuran çimler, sonrasında da sıcak ve nemden hasar gördü. Sıcak havalar nedeniyle yaklaşık 5 gün kadar da bölgede yapılan çalışmalar nedeniyle suların kesik olması üzerine elle yapılan sulama da çimlere yeterli gelmedi. Üst üste yaşanan sorunlarla birlikte Süper Kupa finali ve sonrasında Samsunspor'un oynadığı iki lig maçında zeminin kalkması ve adeta "patates tarlasına" dönüşmesi yönetimi harekete geçirdi.



Lige verilen milli arada gerek bakanlığın ziraat mühendisleri gerekse stadı yapan firma yetkilileri ve Samsunspor yönetiminin çabası ile stadın çimlerine yoğun bir bakım uygulandı. Yapılan çalışmalarla eskisinden daha iyi noktaya getirilen zeminin, Ekim ayı itibariyle istenilen düzeye geleceği belirtildi. Aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Stat Müdürü Sinan Hacıyunus, zeminin daha iyi noktaya geldiğini ifade etti.



Sezon başından beri oynan maçlarda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Hacıyunus, "Özellikle mevsimsel sıkıntılardan dolayı oluşan bütün sorunları ekip olarak çözmek için ciddi anlamda çalışmalar yapılıyor. Her hafta önceki sıkıntıların azalarak devam ettiğini, yapılan testlerle görüyoruz. Özellikle Ekim ayında stattaki zeminde sıkıntıların yaşanmadığı bir dönem olacağını düşünüyoruz ve bunu herkes görecek. İhaleyi alan firma, İl Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri gerekli çalışmaları yapıyor" diye konuştu.



- Samsun