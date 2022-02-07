Samsunspor'un sakatlanan yeni transferi Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
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Samsunspor'un sakatlanan yeni transferi Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

AA, Mustafa Çavuş - Spor
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Samsunspor'un sakatlanan yeni transferi Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un ilk maçında sakatlanan yeni transferi Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un ilk maçında sakatlanan yeni transferi Fildişi Sahilli forvet Junior Tallo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-beyazlı kulübün ara transfer döneminde Macaristan 1. Ligi ekiplerinden Ujpest'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Tallo, çıktığı ilk maçta sakatlandı.

Cumartesi günü deplasmanda oynanan Ankara Keçiörengücü maçının 46. dakikasında oyuna giren Tallo, 54. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında sakatlanan Junior Tallo'nun sağlık sponsorumuz Medical Park Samsun Hastanesinde çekilen MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtığa bağlı ödem ve kanama tespit edilmiş olup, tedavisine hemen başlanmıştır. Oyuncumuzun normal şartlarda 3 hafta sonra takımımızla çalışmalara başlaması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Yılport Samsunspor'un sezon başında transfer ettiği Sırp forvet Alen Melunovic ise geçirdiği sakatlık nedeniyle hiç oynamadan geçen hafta sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrılmıştı.

AA / Mustafa Çavuş - Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Samsunspor, Spor Toto, Ankara, Spor, Haber

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