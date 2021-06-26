Samsunspor'un sağlık sponsoru belli oldu
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Samsunspor'un sağlık sponsoru belli oldu

Samsunspor'un sağlık sponsoru belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Herkes için sağlık" diyerek yola çıkan VM Medical Park Samsun Hastanesi, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Samsunspor'un sağlık sponsorluğunu yapacak.

"Herkes için sağlık" diyerek yola çıkan VM Medical Park Samsun Hastanesi, geçen sene olduğu gibi bu yıl da Samsunspor'un sağlık sponsorluğunu yapacak.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ve yönetimi VM Medical Park Samsun Hastanesi ve üst yönetimini ziyaret etti. Yüksel Yıldırım ve beraberindeki heyetle VM Medical Park Samsun Hastanesi üst yönetimi geçmiş sezon ve gelecek sezon ile ilgili görüşmelerde bulunarak yapılan istişareler sonucunda, TFF 1. Lig'de mücadelesine devam edecek Samsunspor'un yeni sezonunda sağlık sponsoru, bu sene de VM Medical Park Samsun Hastanesi oldu. Bünyesinde bulundurduğu 950 sağlık personeli, 140 doktor, 43 branş, 122 poliklinik, 112 yoğun bakım yatağı ve toplamda 307 yatak kapasitesi ile hizmete devam eden VM Medical Park Samsun Hastanesi yönetimi her zaman Samsunspor'un yanında olduklarını ve seneye Süper Lig'e beraberce çıkmak istediklerini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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