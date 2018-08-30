Samsunspor'un Maçları Canlı Yayımlanacak

Samsunspor Kulübünün 2018-2019 sezonunda yapacağı maçlar, Haberaks TV'den canlı olarak yayımlanacak.

Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde, Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ile Haber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şenocak arasında sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre, Samsunspor'un 2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig'de yapacağı müsabakalar, Haber Medya Grubunun yayım organı olan Haberaks TV ve Haber Radyo tarafından canlı olarak yayımlanacak.

İmza töreni öncesi konuşan Haber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şenocak, "2018-2019 sezonunun Samsunspor'un maçlarının yayım hakları ile ilgili bir sözleşme yapacağız. Bu sözleşme ile beraber Samsunspor taraftarının, Samsunluların yurt içinde ve yurt dışında maçlarını en kaliteli şekilde izlemeleri için Haber Medya Grubu olarak teknik kadromuzu ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanaraktan alt yapı çalışmalarını yaptık. İnşallah en profesyonel şekilde herkes Samsunspor'un tüm müsabakalarını canlı olarak izleme imkanına kavuşacak. Borsan Grup olarak ve Haber Medya Grubu olarak sevgili başkanımıza bu Samsunspor'da yapacağı çalışmalardan dolayı sonuna kadar yanında olacağız, destekçisi olacağız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde Samsunspor'u her konuda destekleyeceğiz. Bu sözleşmenin Samsun'a, Samsunspor'a, tüm Samsunspor sevdalılarına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Canlı yayımların Samsunspor'un imajını yükselteceğini belirten Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, "Samsunspor bu sene ulusal yayının olmadığı, maçlarının TRT veya yayıncı başka ulusal kanal tarafından yayımlanmadığı bir ligde. Fakat Samsun'un en büyük değeri Samsunspor'da ve yine Samsun'un medya alanındaki en büyük değeri Haber Medya Grubu, Samsun'u temsil eden bu 2 üst düzey kuruluş bir araya gelerek güzel bir yayın dönemi, güzel bir ürün çıkartacaklar. Hepimiz keyif alacağız. Ulusal kanallardan teknoloji olarak elimizden geldiğince altta kalmadan, onların yapabildiklerini fazlasıyla yapmaya çalışarak Samsun'a, Samsunlulara onlar birlikte oldukları zaman neler yapabileceklerine dair işaretler vereceğiz. Dolayısıyla ben de Ahmet Şenocak'a ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizimle bu güzel işbirliğini yapıp, Samsunspor'un marka imajını gurbetteki, Türkiye'deki ve yurt dışındaki tüm Samsunsporlulara duyuracağı ve marka imajını yükselteceği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından sözleşme imzalandı. - SAMSUN