"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Samsunspor kafilesinin 32 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenlerin anısına "Son Deplasman Kara Sevda" programı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, YouTube üzerinden yayın yapan SBB TV'de, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybedenleri anmak için canlı yayın programı gerçekleştirildi.

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın moderatörlüğünde yapılan canlı yayına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Eski Samsunspor Başkanı Emin Kar, Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin ve Cüneyt Tanman konuk oldu.

Kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan'ın anıldığı "Son Deplasman Kara Sevda" başlıklı program, binlerce beğeni aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, canlı yayında yaptığı konuşmada, 20 Ocak 1989'un Türk futbol tarihinin en kara günlerinden biri olduğuna işaret ederek, açılışı yapılan Samsunspor Anıtı'nın yitirilen değerlerin hatırasını sonsuza kadar yaşatacağını vurguladı.

Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig sözü

Video konferansla programa katılan Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hem Büyükşehir Belediyesinin hem de kendilerinin yaptırdığı anıtların açılışını gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Samsun'un bir spor şehri olduğunu belirten Yıldırım, Samsunspor'u Süper Lig'e çıkaracaklarının sözünü vererek, şunları kaydetti:

"Ekonomik zorlukta yaklaşık 45-50 milyon lira altyapıya para harcıyorum. Ümit Milli Takımımız da bizim tesislerde 15 gün kamp yaptı. Çok beğendiler. Tesis tam olarak bitmedi. İnşallah bitince açılışa Cumhurbaşkanımızı da davet edeceğiz. Samsun'da bütün dedikleriniz yapılmaya çalışılıyor. Samsun, artık futbolcu ihraç eden bir kulüp vizyonuna doğru ilerliyor. Sizler 3-5 sene sonra Samsun'u uzaktan keyif alarak seyredeceksiniz."

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de başkan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından canlı yayına katılarak, şunları aktardı:

"Kaza günü biz de deplasmana gidiyorduk. Kazayı duyduğumuzda çok üzüldük. Deplasman dönüşü kulübe uğrayarak taziye ziyaretinde bulunmuştuk. O gün Samsunspor'da oynayan birçok kişi, benim daha önceden takım arkadaşımdı. Tüm spor camiasının başı sağ olsun. Güzel olan taraf, bu acı sahipleniliyor ve etrafında birleşiyorlar. Samsun, üretebilen ve yarıştırabilen bir kenttir. Bana göre olmaları gereken yer sadece Süper Lig değil, Avrupa kupalarına katılım potansiyeli olabilecek bir şehirdir."

Başkan Yüksel Yıldırım'a sözü olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, "Ümit Milli Takımımız, Samsun'a gelip maç oynamıştı. İnşallah fırsat olursa bir A Milli Takım maçını da Samsun'da yaparız. Onu da zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

32 yıl önceki kazada yaralanan futbolcular ve eski kulüp başkanı Emin Kar da canlı yayına katılarak, yaşadıkları acıyı anlattı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise kazadan sonra Samsunspor'un ilk transferi olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdi. Biz de taraftarımızla, tüm camiamızla Samsunspor'u en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Onlar Samsunspor için hayatlarını kaybederken takım Süper Lig'deydi. Biz de bu sezon şampiyon olarak Süper Lig'e çıkacağız."

Programa katılan eski milli futbolcular Ali Gültiken, Oğuz Çetin ve Cüneyt Tanman da Samsunspor camiasına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun