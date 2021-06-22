Samsunspor'un kamp programı belli oldu
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Samsunspor'un kamp programı belli oldu

Samsunspor'un kamp programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un 2021–2022 futbol sezonu kamp programı belli oldu.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un 2021–2022 futbol sezonu kamp programı belli oldu.

Samsunspor, Süper Lig hedefiyle başlayacağı yeni sezon öncesi kamp programını belirledi. 2 etaptan oluşan programda kırmızı-beyazlılar ilk etabı Kayseri'de, 2. etabı ise Bolu'da geçirecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "30 Haziran tarihinde Samsun'da toplanacak olan takımımız, 06–18 Temmuz tarihleri arasında birinci etap kamp için Kayseri'nin Erciyes ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne hareket edecek. 3 günlük iznin ardından ikinci etap için takımımız 22 Temmuz–02 Ağustos tarihleri arasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girecek. Takımımızın kamp süresi boyunca yapacağı hazırlık maçları takvimi ise daha sonra paylaşılacak" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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