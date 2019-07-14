Samsunspor'un kamp kadrosu belli oldu

SAMSUN (İHA) – 15 Temmuz'da sezonun ilk antrenmanını yapacak olan Samsunspor'da kamp kadrosu belli oldu.

Samsunspor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanı için yarın sabah sahaya iniyor. Bugün Nuri Asan Tesislerinde toplanacak olan takım, yarın sabah ilk antrenmanını yapacak. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yeni sezonun ilk startını verecek olan kırmızı-beyazlılar, 19 Temmuz tarihine kadar çalışmalarını tesislerde sürdürecek. Daha sonra 19-31 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da kampın ilk etabını tamamlayacak.

TFF 2. Lig ekibinin yarınki antrenmanına ve kamp kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

"Furkan Köse, Ahmet Altın, Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Caner Arıcı, Canberk Dilaver, Gökhan Meral, Ercan Yazıcı, Aytaç Sulu, Erkam Reşmen, Nuri Terliksiz, Okan Dernek, Oğuz Gürbulak, Yılmaz Özeren, Ferhat Çulcuoğlu, Ramazan Çevik, Samet Asatekin, Enes İslam İlkin, Guido Koçer, İlyas Kubilay Yavuz, Muhammet Beşir, Atabey Çiçek, Onur Eriş, Bahattin Köse, Bünyamin Cesur Karataş, Samed Hakan Kılıç." - SAMSUN

Kaynak: İHA