Samsunspor'un iptal edilen golü ofsayt mı, penaltı mı, hakem kararı doğru mu (Samsunspor Fenerbahçe)?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede şu ana kadar gol sesi çıkmadı ve skor 0-0 olarak devam ediyor. Karşılaşmanın ilk bölümünde Samsunspor'un ağları sarsan golü, hakem kararıyla iptal edildi. Taraftarların aklındaki soru ise bu pozisyonun ofsayt mı yoksa faul mü olduğuydu. Peki, hakemin verdiği karar doğru muydu?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. İki ekip arasında büyük bir mücadele yaşanırken, ilk yarıda Samsunspor'un bulduğu gol VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. Pozisyonun ardından futbolseverler, kararın gerekçesini merak ediyor: Gol neden iptal edildi, ofsayt mı, penaltı mı olmalıydı, hakem doğru bir karar mı verdi?
SAMSUNSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ OFSAYT MI?
Mücadelenin ilk yarısında Samsunspor, köşe vuruşundan gelen topun devamında tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Holse'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda topu tamamlayan Musaba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını hemen kaldırdı.
Kararın ardından hakem Halil Umut Meler, VAR ekibinden gelen uyarı üzerine monitöre giderek pozisyonu detaylı şekilde inceledi. İzlemenin ardından Meler, pozisyonda ofsayt tespit edildiğine hükmetti ve gol geçersiz sayıldı.
HAKEM GÖRÜŞLERİ
Deniz Ateş Bitnel:
"VAR kontrolü penaltı için değil...! Ofsayt pozisyonunda bulunan 17 numaralı oyuncunun kaleciyi etkileyip etkilemediği yorumu için.! Hakemin pozisyonu incelemesi doğru.! Etki var, gol iptali doğru karar.!"
TAKIM KADROLARI
SAMSUNSPOR:
Okan, Satka, van Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Marius
FENERBAHÇE:
Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson Alvarez, Asensio, Szymanski, Kerem, Talisca, En-Nesyri