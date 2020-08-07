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Samsunspor'un ikinci etap kampı Bolu'da devam ediyor

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da harcama limitlerini değerlendiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Kulüplerin daha iyi kadrolar kurup kendi ekonomilerini toparlaması için başarı elde etmesi gerekiyor.

Samsunspor'un ikinci etap kampı Bolu'da devam ediyor
07.08.2020 19:20 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:31

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da harcama limitlerini değerlendiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Kulüplerin daha iyi kadrolar kurup kendi ekonomilerini toparlaması için başarı elde etmesi gerekiyor. Ama yıllarca hep insanlar bu beklenti ile maalesef bu karanlık sona doğru devam ettiler" dedi.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, erken başladığı sezon hazırlıklarının 2. etabına Bolu'nun Gerede ilçesinde günde çift antrenmanla devam ediyor. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalışmalarını 14 Ağustos'a kadar Bolu'da sürdürecek olan Samsunspor, oynayacağı iki hazırlık maçının ardından sezon çalışmalarına kendi tesislerinde devam edecek.

"Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak kadroyu kuracağız"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, tempoyu artırdıklarını ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Ayın 4'ünde toplandık ve yine yoğun bir şekilde, biraz daha tempoyu artırdık. Aramıza yeni arkadaşlarımız da katıldı. İnşallah birkaç gün içerisinde yeni transferlerimizle de anlaşmalar imzalanır. Onlar da aramızda katılırlar ve burada ikinci bölüm çalışmalarımız yine çok güzel bir ortamda, serin bir havada güzel bir şekilde geçer. Kampın son bölümüne doğru 2 hazırlık maçımız olacak. Onlar da, 15'inde Kocaelispor'la oynayacağız. 18'inde bir hazırlık maçı organizasyonumuz daha var. 1-2 takımla görüşmelerimiz devam ediyor. Onları oynayıp 3 günlük izinden sonra Samsun'da yenilenen, çok modern hale gelen kendi tesislerimizde çalışmalarımız devam edecek. Şunu çok samimi şekilde söylemek istiyorum, tabii ki taraftarlarımız bizi merakla takip ediyorlar. Transfer konusunda beklentileri var. Kimsenin endişesi olmasın. Samsunspor'u yıllardır hayalini kurduğumuz Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturacağız ve inşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü camiayı, bu şanlı camiayı Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımızı bu yönde, bu doğrultuda devam ediyor. Herkes rahat olsun ve bize sonuna kadar güvensinler, destek olsunlar" dedi.

"Aynı ciddiyetle devam edeceğiz"

Sağlam, Süper Lig'den güçlü rakiplerinin düşmemesinin avantaj gibi göründüğünü ancak maçların oynanmadan kazanılmadığını ifade ederek, "Süper Lig 21 takımla oynanacak ama bizim ligimiz 18 takımla oynanacak. Tabii ki Kayserispor gibi, Malatyaspor gibi, Ankaragücü gibi 3 tane köklü camianın bizim rakibimiz olmaması bizim için kağıt üzerinde bir avantaj gibi görünüyor ama futbolun şöyle bir kuralı var, maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Oynanmadan kazanılmıyor. Dolayısıyla hiç konsantrasyonumuzu bozmadan, tamamen tüm enerjimizi de çok ciddi bir şekilde bu sezona hazırlanacağız, başlayacağız ve aynı ciddiyetle devam edip inşallah yolun sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"Kulüpler ekonomik olarak çıkmaz içerisinde"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig takımlarına getirdiği harcama kısıtlamasıyla ilgili yorum yapan Sağlam, "Kulüplerimiz zaten birçoğu şu anda ekonomik anlamda çıkmaz içerisinde. Çok kötü durumdalar. Yani bu durumun daha da kötüye gitmesi adına federasyon da çalışıyor. O yüzden tabii çok ince bir konu. Bir taraftan o kulüplerin daha iyi kadrolar kurup kendi ekonomilerini toparlaması için başarı elde etmesi gerekiyor. Ama yıllarca hep insanlar bu beklenti ile maalesef işte bu karanlık sona doğru devam ettiler. Harcama limitleri kulüplerin istediği gibi olsun. Onlar da bu limitleri çok düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde kullansınlar ve bu içinde bulundukları çıkmazdan güzel başarıları elde ederek, ekonomik anlamda kazançlar elde ederek çıkmayı başarabilsinler. Temennimiz bu. Bugüne kadar olmadı, yapamadılar ama inşallah bundan sonrasını yaparlar" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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