Samsunspor'un hazırlık kampı sona erdi

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Erzurum'daki yeni sezon hazırlık kampı sona erdi.

22.08.2019 12:13
Samsunspor'un hazırlık kampı sona erdi

SAMSUN (İHA) – TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un Erzurum'daki yeni sezon hazırlık kampı sona erdi.


Samsunspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'da son antrenmanını gerçekleştirdi. Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleri başladı ve pas çalışmasının ardından tamamlandı.


Futbolcular kamp sonrası 2 gün izin yapacak ardından pazar günü Samsun'da çalışmalarına başlayacak.


Kırmızı-beyazlılar, TFF 2. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gümüşhanespor karşılaşacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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