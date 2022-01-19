Samsunspor'un efsanesi Emin Kar'ın adının verildiği kütüphane açıldı

Üç ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı.