Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı
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Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı

Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı.

Samsun'da 30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsunspor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle meşale gösterisi etkinliği düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş İskelesi önünde toplanmaya başlayan binlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.

Havanın kararmasıyla birlikte taraftarlar, kulübün kuruluş tarihi olan 1965 tane meşale yaktı.

Taraftarlar kutlamaların ardından dağıldı.

Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı
Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı
Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı
Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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