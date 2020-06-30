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Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

30.06.2020 22:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:51

TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un 55'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kulübün 55. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Nuri Asan Tesisleri'nde saat 20.55'te havai fişek gösterisi ile başladı. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve taraftarlar, daha sonra meşale yaktı.

Samsunspor taraftar grupları, kentin cadde ve sokaklarında meşale yakarak kutlamalara dahil olurken, bazı taraftarlar ise evlerinin çatısında kutlama yaptı.

Sağlam: "Süper Lig'e çıkışın ilk bölümünü tamamlamış olduk"

Sağlam, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bu sezon kalan maçların oynanmaması kararı alındığını hatırlatarak, lider durumda bulundukları Beyaz Grup'ta şampiyon ilan edilmeyi beklediklerini söyledi.

Samsunspor'un kuruluş yıl dönümünde şampiyonluğunu ilan ettiğini anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu kutlamalarla Süper Lig'e çıkışın ilk bölümünü tamamlamış olduk. Seneye de inşallah şampiyon olup, bu güzel şehre Süper Lig'de geçmişteki o güzel günlerini tekrar yaşatmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Bu şehre, bu taraftara verilmiş sözlerimiz var. 55'inci kuruluş yıl dönümümüzde şampiyonluğun ilan edilmesi bizim için ayrı bir keyif oldu. Amacımız Süper Lig'de ses getiren, Türk futboluna damga vuran Samsunspor'un bu yolculuğunu en hızlı şekilde devam ettirebilmek. O yüzden bundan sonra çok çalışacağız."

Havza ilçesinde de kutlama yapıldı

Samsunspor Havza Şirinler Taraftar Grubu üyeleri, saat 20.55'te Kevser Akıllı Park'ta toplandı.

Burada 100 kırmızı meşale yakan taraftarlara parkta bulunan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Taraftar grubunun lideri Emre Aysan, burada yaptığı açıklamada, Samsunspor'un 30 Haziran 1965'ten bu yana sayısız başarılar ve şampiyonluklar yaşadığını dile getirdi.

Samsunspor'un 55 yıllık geçmişinde sayısız mutluluğun yanında tarif edilemez bir acının da yaşandığına işaret eden Aysan, "İlçemiz Teşvikiye mevkisinde 20 Ocak 1989'daki elim kaza, Türk futbol tarihinin kara günüdür. Kazada hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Kaynak: AA

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