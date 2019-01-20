Samsunspor'un 30 Yıllık Acısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 30. yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Karaaslan mesajında, hayatını kaybeden teknik direktör, sporcular ve otobüs şoförüne Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Malatya deplasmanına gitmekte olan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün, Havza yakınlarında bir kamyon ile çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın hayatını kaybettiğini, bazı sporcuların ise yaralandığını anımsatan Karaaslan, "Elim trafik kazasının 30. yılında Samsun'umuzu ve ülkemizi derinden üzen acıyı yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri konumundaki Samsunspor'un tarihinin, gururlanmalarına vesile olan nice başarılarla dolu olduğunu aktaran Karaaslan, "Şehrimizin önemli bir değeri olan ve yarım asrı aşkın süredir profesyonel ligde mücadele eden Samsunspor'umuz, zaman zaman yaşadığı çeşitli zorluklara rağmen hemşehrilerimize ve renklerine gönül veren taraftarlarına pek çok mutluluk yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Samsunspor'un sadece bir futbol takımı değil, büyük bir tutkunun, birlik ve beraberliğin, galibiyetiyle sevinip, mağlubiyetiyle üzüldükleri bir aidiyetin, inancın, vefanın adı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sezonun ilk yarısında mücadele ettiği grupta oldukça başarılı bir performans sergileyerek göğsümüzü kabartan Samsunspor'umuzun, göstereceği gayretle, kazanacağı yeni başarılarla, kazada hayatlarını kaybeden ve takımımıza bugüne kadar katkı veren tüm sporcularımızın hatırasını canlı tutma noktasında önemli bir görev üstleneceğine yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazada kaybettiklerimiz anısına, eski 19 Mayıs Stadı alanına yapılacak Samsun Millet Bahçesi'nde, Samsunspor'un anısını yaşatacağımız, bu hatıraları gelecek nesillere devredeceğimiz bir anıt yapılacağı müjdesi, dün gerçekleştirdiğimiz AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na da damgasını vurmuştur. Taraftardan gelen talep üzerine Samsunspor yönetimiyle görüşerek Millet Bahçesi içerisine yapılmasını kararlaştırdığımız anıt, Samsunspor'a vefamızın da bir göstergesidir."

Karaarslan, Samsun'da atılan ilk adımın 100. yılı olan 2019'un, Samsunspor için de başarılarla geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA