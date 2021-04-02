Samsunspor Tuzlaspor'a misafir oluyor
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Samsunspor Tuzlaspor'a misafir oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samsunspor Tuzlaspor'a misafir oluyor

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor'a misafir olacak.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Tuzlaspor'a misafir olacak.

Son haftalarda oynadığı kötü futbol ve aldığı kötü sonuçlar ile taraftarlarını üzen Samsunspor, ligin 28. haftasında play-off'a katılma mücadelesi veren Tuzlaspor'a misafir olacak. Daha önce tarihlerinde resmi olarak 1 kez birbirlerine rakip olan 2 takımın mücadelesinde kazanan takım Samsunspor olmuştu. Samsunspor ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi kendi sahasında 2-0 kazanmıştı.

27 haftada 14 galibiyet 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor topladığı 51 puan ile lider Giresunspor'un 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bu karşılaşmalarda 42 gol atan kırmızı-beyazlılar kalesinde ise 26 gol gördü. Deplasmanda oynadığı 13 maçın 8'ini kazanamayan Samsunspor, bu maçlarda 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dış sahada oynadığı maçlarda rakip filelere 17 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

Tuzlaspor geride kalan 27 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 41 puan topladı. Rakip filelere 36 gol gönderen İstanbul temsilcisi, kendi kalesinde ise 39 gol gördü. Kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Tuzlaspor bu maçlarda ise 18 gol atıp, 18 gol yedi.

4 maçtır galibiyete hasret olan Samsunspor, sırasıyla deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1- berabere kaldı. Kendi sahasında Adana Demirspor'a 2-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, deplasmanda Altınordu ile 0-0 berabere kaldıktan sonra lider Giresunspor'a kendi sahasında 2-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

3 maçtır galibiyete hasret kalan Tuzlaspor ise sırasıyla Altay'a deplasmanda 5-0, Ümraniyespor'a kendi sahasında 1-0 ve Bandırmaspor'a deplasmanda 3-2 yenildi.

Spor Toto 1. Lig'de bitime 7 hafta kala lider Giresunspor'un 56, Samsunspor'un 51, Altay'ın 50, Adana Demirspor ve Altınordu'nun 49, İstanbulspor'un 47, Ankara Keçiörengücü'nün 46, Tuzlaspor'un 41 ve Bursaspor'un da 40 puanı bulunuyor.

Cumartesi günü 15 Temmuz Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. - SAMSUN

Samsunspor Tuzlaspor'a misafir oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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