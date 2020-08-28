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Samsunspor, Trabzonspor maçına hazır

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Süper Lig ekibi Trabzonspor ile yapacağı hazırlık maçı öncesi son antrenmanını yaptı.

Samsunspor, Trabzonspor maçına hazır
28.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:26

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Süper Lig ekibi Trabzonspor ile yapacağı hazırlık maçı öncesi son antrenmanını yaptı.

Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanında Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam takımın hazırlık durumunu gözlemledi. Lig öncesi yapılacak bir prova niteliği taşıyan Trabzonspor maçını oldukça önemseyen ekip, ligdeki rakiplerine gözdağı vermek adına galibiyet parolasıyla maça hazırlanıyor. Yapılan antrenmanda takımın yeni transferleri de yer aldı.

Karadeniz derbisi tadında geçecek maç yarın 18.00'de Samsun19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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