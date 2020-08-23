Samsunspor Trabzonspor'la hazırlık maçı yapacak
TFF 1.Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Samsunspor sezon öncesi Trabzonspor'la özel bir karşılaşma yapacak.
23.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:27
TFF 1.Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Samsunspor sezon öncesi Trabzonspor'la özel bir karşılaşma yapacak.
Samsunspor 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Trabzonspor ile 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Yapılacak hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. - SAMSUN
Kaynak: İHA