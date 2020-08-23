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Samsunspor Trabzonspor'la hazırlık maçı yapacak

TFF 1.Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Samsunspor sezon öncesi Trabzonspor'la özel bir karşılaşma yapacak.

Samsunspor Trabzonspor'la hazırlık maçı yapacak
23.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:27

TFF 1.Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Samsunspor sezon öncesi Trabzonspor'la özel bir karşılaşma yapacak.

Samsunspor 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Trabzonspor ile 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Yapılacak hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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