Samsunspor Trabzonspor'la hazırlık maçı yapacak TFF 1.Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Samsunspor sezon öncesi Trabzonspor'la özel bir karşılaşma yapacak.

TFF 1.Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Samsunspor sezon öncesi Trabzonspor'la özel bir karşılaşma yapacak. Samsunspor 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Trabzonspor ile 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Yapılacak hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. - SAMSUN Kaynak: İHA