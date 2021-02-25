Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam, Süper Lig için mart ayının sonunu işaret etti
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Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam, Süper Lig için mart ayının sonunu işaret etti

25.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:52
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam, Süper Lig için mart ayının sonunu işaret etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligdeki 4 maçı kayıpsız geçmeleri halinde mart ayının sonu gelmeden Süper Lig hedeflerinin gerçekleşebileceğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligdeki 4 maçı kayıpsız geçmeleri halinde mart ayının sonu gelmeden Süper Lig hedeflerinin gerçekleşebileceğini söyledi.

Sağlam, basın mensuplarına, Samsunspor'un önünde 4 önemli final maçı olduğunu hatırlattı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sırasıyla Keçiörengücü, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor maçlarına çıkacağına işaret eden Sağlam, "Bizim şöyle bir bakış açımız var, biz kazandığımız sürece zaten geleceğimiz nokta belli. Keçiörengücü, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor takımlarıyla oynayacağımız peş peşe 4 önemli maç bizi bekliyor. Sonrasındaki maçlar da önemli ama bu dönemeci istediğimiz gibi geçebilirsek, mart ayının sonu gelmeden inşallah çok farklı şeyler konuşabiliriz." dedi.

Sağlam, 4 maçlık zorlu sınavın ilkini Ankara'da Keçiörengücü önünde vereceklerini vurgulayarak, "Bu maç için cuma antrenmanın ardından Ankara'ya hareket edeceğiz. Pazar günü hayati bir maça çıkacağız. Eskişehirspor maçındaki oyun, arzu ve isteğin devam etmesini istiyorum. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu üst seviyede. İnşallah bu maçı da kayıpsız geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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