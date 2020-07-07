Samsunspor teknik direktörü Sağlam, Akçakoca'yı ziyaret etti Düzce'nin Akçakoca ilçesine tatil için gelen Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile bir araya geldi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine tatil için gelen Samsunspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile bir araya geldi.

Turizmi canlandırmak için alınan katamaran teknesinde bir araya gelen Sağlam ve Yanmaz, Akçakoca için yapılan çalışmalar hakkında uzun uzun sohbet etti.

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçakoca'da turizm adına yapılan gelişmeleri hayranlıkla takip ettiğini ve çok iyi işler çıkartıldığını belirtti.

Kısa zaman içerisinde Akçakoca'nın görsel anlamda çok değiştiğini söyleyen Sağlam, "Sık sık gelen birisi olarak son gelişimde açıkçası çok şaşırdım. Bu kadar kısa zamanda şehrin görsel anlamda ve diğer yönleriyle değiştiğini gördüm. Bir Akçakocalı olarak sahil bandında yapılan revizyonu, şehrin birçok noktasındaki alt yapı çalışmaları ile ilçeye değer katacak çalışmaları görmek beni mutlu etti. Emeği geçen herkese ve özellikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Akçakocalılar da böyle bir başkana sahip oldukları için çok şanslılar." diye konuştu.

"Akçakocaspor'u güzel yerlere getirmek gerekiyor"

Akçakoca'nın turizm'in yanında futbolda da gündeme gelmesi gerektiğini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu :

"Akçakocaspor ile ilgili başkanımızla görüştük. Bir spor adamı olarak elimizden bir şey geliyorsa seve seve yapmaya hazırız. Samsunspor'un şampiyon olması Akçakocaspor'un da BAL ligine yükselmesi bizleri gururlandırdı. Akçakoca turizm ile gündeme gelecek ama futbola da yatırım yaparak Akçakocaspor'u güzel yerlere getirmek gerekiyor."

Sağlam'a teşekkür eden Başkan Yanmaz da Samsunspor'da yaptığı çalışmaları gurur duyarak takip ettiklerini belirterek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA