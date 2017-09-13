Samsunspor Teknik Direktörü Özalan
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detay görüntüler Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan ile röportaj SAMSUN - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 16 Ekim cumartesi günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay görüntüler
Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan ile röportaj SAMSUN - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 16 Ekim cumartesi günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.