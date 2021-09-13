Samsunspor Teknik Direktörü Altıparmak: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Oyunun genelinde üstündük, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Maç içerisinde sakatlık yaşayan Gökhan Karadeniz'in sakatlığı hakkında da bilgi veren Altıparmak, "Omzu çıktı, yerine oturtuldu. Ancak o bölgede hasar olması muhtemel. MR'ı çekilecek, onun ardından durumu netleşecek" dedi.