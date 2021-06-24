Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı
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Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı

Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Adana Demirspor ve Giresunspor ile aynı puanı toplamasına rağmen averajla Süper Lig'e çıkamayan Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılmıştı. Kırmızı-beyazlılar Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevi için anlaştığı Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığımız Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Yıldırım Tower'da yapılan imza törenine Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak'ın yanı sıra Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım katıldı. Teknik Direktörümüze tekrar hoş geldin diyor, kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Mehmet Altıparmak son olarak Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. - SAMSUN

Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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