Samsunspor Süper Lig hedefini sürdürdü
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Samsunspor Süper Lig hedefini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Samsunspor Süper Lig hedefini sürdürdü

SAMSUN (İHA) – 1. Lig'de 4 maç aranın ardından Tuzlaspor galibiyeti ile rahat bir nefes alan Samsunspor, Süper Lig hedefini son haftalara taşıdı.

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SAMSUN (İHA) – 1. Lig'de 4 maç aranın ardından Tuzlaspor galibiyeti ile rahat bir nefes alan Samsunspor, Süper Lig hedefini son haftalara taşıdı.

Haftalardır oynadığı kötü futbol ve aldığı başarısız sonuçlar dolayısıyla taraftarını üzen Samsunspor, kötü gidişata Tuzlaspor deplasmanında 'dur' dedi. Tuzlaspor maçı öncesinde oynadığı Ankara Keçiörengücü ve Altınordu maçlarından beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, şampiyonluğun diğer adayları Adana Demirspor ve Giresunspor'a ise kaybetmişti. Kırmızı-beyazlılar ligin 28. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u Yasin Öztekin ve Mathias Couruer'in golleriyle 2-0 yenerek, 4 maç aranın ardından galip geldi.

Son 3 maçta 5 futbolcu 1 teknik direktör kırmızı kart gördü

Samsunspor'da Tuzlaspor maçından önceki kötü sonuçlar bir yana futbolcuların gösterdiği disiplinsizlik de dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı ekipte son 3 haftada 5 futbolcu ve 1 teknik direktör kırmızı kart gördü. İlk olarak 3 hafta önce oynanan Altınordu deplasmanında Gökhan Alsan 24. dakikada çift sarı karttan oyundan atılmış, ardından aynı maçta 66. dakikada oyuna giren Nadir Çiftçi 6 dakika sonra direkt kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. 2 hafta önce oynana Samsunspor – Giresunspor maçında da 73. dakikada Kerem Can Akyüz, 79. dakikada da İlyas Kubilay Yavuz direkt kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Bu maçta Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da kırmızı kart ile oyundan atılmıştı. Son olarak ligin 28. haftasında oynanan Tuzlaspor maçında ise Vukan Savicevic 2'şer dakika arayla gördüğü 2 sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyundan atılıp, uzatmalarla birlikte takımını 20 dakika boyunca sahada 1 kişi eksik bırakmıştı.

Samsunspor ligde bundan sonra kalan 6 haftada sırasıyla içeride Balıkesirspor, deplasmanda Menemenspor, içeride Bursaspor, deplasmanda Boluspor, içeride Ankaraspor ve deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. - SAMSUN

Samsunspor Süper Lig hedefini sürdürdü
Samsunspor Süper Lig hedefini sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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