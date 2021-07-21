Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak kadrosuna kattı

Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Spor

TFF. 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı.

TFF. 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek Alaaddin Okumuş'un 1 yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Sivasspor, Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Hande Yener
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 15:05:23. #1.14#

title