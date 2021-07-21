Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak kadrosuna kattı

TFF. 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı.

TFF. 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sivasspor'dan Alaaddin Okumuş'u kiralık olarak renklerine bağladı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, sağ bek Alaaddin Okumuş'un 1 yıllığına kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız