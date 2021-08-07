Samsunspor, Sırp forvet Alen Melunovic'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sırp forvet Alen Melunovic'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sırp forvet Alen Melunovic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Sırbistan 1. Ligi'nde Napredak Krusevac forması giyen Sırp forvet Alen Melunovic ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş