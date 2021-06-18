Samsunspor, savunma oyuncusu Soner Gönül ile anlaşma sağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, savunma oyuncusu Soner Gönül'le anlaşıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, savunma oyuncusu Soner Gönül'le anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ankara Keçiörengücü takımında forma giyen Soner Gönül ile 4 yıl için prensip anlaşmasına varıldı.

Geçen yıl 34 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulübün, Kırklarelispor takımında forma giyen kaleci Alp Tutar ile de 3 yıllık anlaşma sağladığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün